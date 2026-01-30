Россиян предупредили о вероятности заражения вирусом Нипах через биологические жидкости

Прельяско уточнил в беседе с РИА «Новости», что передача вируса от человека к человеку крайне ограничена и возможна лишь при тесном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, преимущественно внутри семейных очагов. Контакт с заражёнными животными или употребление инфицированной пищи остаются основными путями заражения. В отличие от коронавируса Covid-19, Нипах не распространяется воздушно-капельным путём и требует прямого и близкого контакта для передачи.
Эксперт также отметил, что на сегодняшний день не существует ни вакцины, ни специфического антивирусного препарата против Нипаха. Лечение сводится к симптоматической терапии, аналогичной той, что применяется при энцефалите, при котором высокий уровень смертности.
Таким образом, вирус Нипах остаётся серьёзной зоонозной инфекцией, передача которой человеку происходит в основном через животных, а распространение среди людей строго ограничено тесным и прямым контактом с инфицированными биологическими жидкостями.
Напомним, что в Индии было зафиксировано пять случаев заражения опасным вирусом Нипах, не имеющим ни лечения, ни вакцины. Среди новых заболевших оказались врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения. Медсестра, которая сейчас находится в коме, вероятно, заразилась во время ухода за пациентом с тяжёлым респираторным заболеванием. Власти оперативно проверили около 180 человек, контактировавших с заболевшими, и ввели карантин для 20 из них. Вирус Нипах обладает значительным эпидемическим потенциалом, поскольку способен передаваться не только от животных к человеку, но и между людьми. По данным ВОЗ, летальный исход при заражении может достигать от 40% до 75%.
