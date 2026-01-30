Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

«С наступлением пятницы инициатива в атмосфере столичного региона перешла к скандинавскому антициклону, благодаря чему снегопады прекратились, облака поредели, а морозы стали крепчать. Сейчас в Москве за окном — минус 15,3, ясно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Влажность — 80%. Атмосферное давление растет — 747,5 миллиметров ртутного столба», — рассказал Тишковец.