Свыше 4,5 тысячи граждан Финляндии въехали в Россию с начала прошлого года

Несмотря на закрытые пограничные пункты Финляндии, тысячи её граждан продолжают въезжать в Россию. Причём почти половина пересекала границу пешком. Об этом говорится статистических данных, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Источник: Life.ru

С начала 2025 года в Россию въехали 4572 гражданина Финляндии. Наиболее распространённой причиной поездок стали частные визиты — их совершили более 1,7 тысячи человек. С деловыми целями границу пересекли 1241 финн, ещё 1279 указали туризм.

Почти половина прибывших — 2038 человек — пересекли государственную границу пешком. На автомобиле в Россию въехали 1826 граждан Финляндии, 703 воспользовались авиатранспортом. Водным путём прибыли четыре человека.

Ранее сообщалось, что финские граждане продолжают приезжать в Россию по рабочим вопросам, несмотря на закрытие границы. На арендованной Финляндией территории Сайменского канала ведутся работы по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды. Финские специалисты выполняют свои обязательства и контролируют состояние инфраструктуры канала, даже при действующих ограничениях на пересечение границы.

