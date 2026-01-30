Свыше 4,5 тысячи граждан Финляндии въехали в Россию с начала прошлого года

Ранее сообщалось, что финские граждане продолжают приезжать в Россию по рабочим вопросам, несмотря на закрытие границы. На арендованной Финляндией территории Сайменского канала ведутся работы по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды. Финские специалисты выполняют свои обязательства и контролируют состояние инфраструктуры канала, даже при действующих ограничениях на пересечение границы.