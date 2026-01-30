Ричмонд
Си Цзиньпин рассказал, за какой футбольный клуб он болеет

Глава КНР Си Цзиньпин активно болеет за футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом он рассказал в ходе встречи с британским премьер-министром Киром Стармером в Пекине.

По словам журналиста Financial Times Джорджа Паркера, политика также очень интересует «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Кристал Палас».

— Стармер был ошеломлен, — написал политический обозреватель в социальной сети X.

Премьер на протяжении долгого времени болеет за «Арсенал». В сентябре он присутствовал на одном из матчей клуба — в то время в Лондоне проходили протесты правых сил.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривает с председателем Китайской Народной Республики по телефону почти каждую неделю.

13 ноября в ходе встречи Трамп и Си Цзиньпин заключили сделку по Украине. По данным журналистов, в рамках соглашения Китай будет подталкивать Россию к приостановке украинского конфликта.

Председатель КНР считает, что Китай и США должны быть друзьями и партнерами: так они могут помочь друг другу развиваться и «процветать вместе».

