Разработаны умные удобрения, адаптируемые под тип почвы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н. П. Огарева разработали умные удобрения, адаптируемые под тип почвы или сельскохозяйственную культуру. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Ученые создали инновационные удобрения, в которых питательные вещества высвобождаются в течение определенного промежутка времени. Технология предполагает адаптацию состава под конкретные условия, например под тип почвы или под сельскохозяйственную культуру», — говорится в сообщении.
Скорость высвобождения определяется условиями внешней среды, при этом сами удобрения остаются активными в течение продолжительного времени, поддерживая оптимальный уровень питания растений. Такой принцип позволяет реже вносить удобрения и поддерживать стабильное питание растений, что особенно актуально для регионов с нестабильными погодными условиями и низкой плодородностью почв.
«Создание таких удобрений может стать важным шагом на пути к продовольственной безопасности страны. Снижение объемов вносимых агрохимикатов, минимизация экологической нагрузки и повышение урожайности — главные ориентиры проекта», — отметил ректор МГУ им Н. П. Огарева Дмитрий Глушко.
Проект находится на этапе апробации — проходит полевые испытания, по результатам исследований состав удобрений доработают и оптимизируют. «Мы уже провели лабораторный синтез, теперь наша задача — протестировать эффективность образцов в реальных условиях. В зависимости от полученных испытаний будем дорабатывать методику синтеза, варьировать соотношения компонентов, если потребуется», — прокомментировала младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Молекулярные безметальные электрокатализаторы для водородной энергетики» МГУ им. Н. П. Огарева Людмила Климаева.
Среди предприятий в роли потенциального потребителя выступила ГК «Талина» — крупнейший агрохолдинг России. Компания проявила большой интерес к разработке.