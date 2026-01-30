Разработаны умные удобрения, адаптируемые под тип почвы

Проект находится на этапе апробации — проходит полевые испытания, по результатам исследований состав удобрений доработают и оптимизируют. «Мы уже провели лабораторный синтез, теперь наша задача — протестировать эффективность образцов в реальных условиях. В зависимости от полученных испытаний будем дорабатывать методику синтеза, варьировать соотношения компонентов, если потребуется», — прокомментировала младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Молекулярные безметальные электрокатализаторы для водородной энергетики» МГУ им. Н. П. Огарева Людмила Климаева.