МИД: Куба решительно осуждает новые меры США по блокаде поставок топлива на остров

Куба выступила с резким осуждением новых шагов США, направленных на блокирование поставок топлива на остров. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья.
— Мы самым решительным образом осуждаем последнюю эскалацию со стороны США против Кубы, — написал он в соцсети X.
Родригес Паррилья также подчеркнул, что США используют методы шантажа и принуждения, пытаясь склонить другие страны к поддержке блокады. Он добавил, что такая политика противоречит основополагающим принципам свободной торговли и международного сотрудничества.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предоставляет Вашингтону право вводить таможенные пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу. Конкретный размер возможных пошлин в документе пока не определен. В качестве одного из обоснований таких мер в указе упоминается сотрудничество между Кубой и Россией.
Куба оказалась на грани острого энергетического кризиса из-за резкого сокращения импорта нефти. Согласно анализу платформы Kpler, текущих запасов топлива на острове при нынешнем уровне потребления хватит менее чем на три недели.