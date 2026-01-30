Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфу посетили рекордные 4 миллиона туристов в 2025 году

Число гостей Уфы за три года увеличилось в четыре раза.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году столицу Башкирии посетило рекордное количество туристов — четыре миллиона человек. Как сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев, этот показатель почти в четыре раза превышает цифры 2022 года.

По словам сити-менеджера, такому стремительному росту способствовало сразу несколько факторов, в том числе, празднование юбилея города, масштабное преображение его облика, а также проведение многочисленных фестивалей и событий. В прошлом году Уфа также получила престижные звания «Всемирного города ремесел» и «Столицы детского туризма 2025 года».

Ратмир Мавлиев подчеркнул, что увеличение числа туристов означает появление новых рабочих мест, развитие сферы услуг и приток инвестиций в город. Он заверил, что работа по привлечению гостей и созданию комфортной среды будет продолжена.