Уфу посетили рекордные 4 миллиона туристов в 2025 году

По словам сити-менеджера, такому стремительному росту способствовало сразу несколько факторов, в том числе, празднование юбилея города, масштабное преображение его облика, а также проведение многочисленных фестивалей и событий. В прошлом году Уфа также получила престижные звания «Всемирного города ремесел» и «Столицы детского туризма 2025 года».