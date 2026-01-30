На Камчатке выявили аномалии гейзеров из-за землетрясения 2025 года

Падение воды или прекращение излива было зафиксировано в скважинах Кеткинского, Паратунского и Вилючинского месторождений. По данным Соломатина, также в Долине гейзеров с мая по август гейзер Большой пропустил 12 извержений, которые происходят как правило каждые 80 минут, а гейзер Грот прекратил извергаться за 3−4 месяца до землетрясения.