На Камчатке выявили аномалии гейзеров из-за землетрясения 2025 года

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Ученые зафиксировали аномалии в скважинах геотермальных месторождений Камчатки, а также в Долине гейзеров в связи с землетрясением, произошедшим рядом с полуостровом в июле 2025 года. Такими данными поделился Алексей Соломатин, сотрудник Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.
«Здесь обнаружены гидрогеологические аномалии геотермальных месторождений, в связи с этим землетрясением», — сказал он на всероссийской научной конференции «Прямые и обратные задачи сейсмики».
Падение воды или прекращение излива было зафиксировано в скважинах Кеткинского, Паратунского и Вилючинского месторождений. По данным Соломатина, также в Долине гейзеров с мая по август гейзер Большой пропустил 12 извержений, которые происходят как правило каждые 80 минут, а гейзер Грот прекратил извергаться за 3−4 месяца до землетрясения.
Профессор Сколковского института науки и технологий, член-корреспондент РАН Иван Кулаков в беседе с ТАСС пояснил, что такой процесс объясняется пористостью земной коры. «У нас возникают разломные зоны, и вода уходит в них», — сказал собеседник агентства.
Как пояснил Соломатин, после землетрясения активизировались 87 разломов земной коры, при этом наибольшую афтершоковую активность показали 24 из них. Ученые также связывают с июльским сейсмособытием повышение активности на Мутновском, Ключевском, Карымском вулканах, а также вулкана Крашенинникова, который до этого спал 600 лет.