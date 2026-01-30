Донской губернатор рассказал в Госдуме о развитии легкой промышленности

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выступил на парламентских слушаниях в Государственной Думе, посвященных развитию легкой промышленности. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Глава региона отметил стратегическую роль отрасли для региона, где более 20 предприятий выполняют государственный оборонный заказ, производя спецодежду и обувь для военных. Также он поддержал ключевые инициативы по импортозамещению, борьбе с контрафактом и развитию отечественного сырья.
От региона он выдвинул предложения: возобновление докапитализации региональных фондов развития промышленности для выдачи грантов на оборотные средства, а также ужесточение регулирования онлайн-площадок, включая обязанность маркетплейсов проверять поставщиков.
