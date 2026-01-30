Ричмонд
Умер Валерий Смородин, актёр из сериала «Морские дьяволы»

Актёр из сериала «Морские дьяволы» Валерий Смородин умер в возрасте 65 лет.

Умер Валерий Смородин, актёр из сериала «Морские дьяволы». Его не стало в возрасте 65 лет. Информацию о его кончине подтвердила пресс-служба Калужского областного драматического театра.

Как сообщается в Telegram-канале театра, накануне Смородин играл на сцене в постановке «Борис Годунов». После завершения спектакля артисту стало плохо, и вскоре него он скончался.

Валерий Смородин родился в 1961 году. Он получил образование в училище имени Гнесиных и с 1990 года служил в Калужском драмтеатре.

Зрители знают его по работам в сериалах «Любовь — не картошка», «Живой» и «Редкая птица». В 2021 году актер получил звание заслуженного артиста Калужской области.

На этой неделе также стало известно о смерти другого актера. 28 января в 46 лет скончался Андрей Бур, звезда сериала «Полицейский с Рублевки».