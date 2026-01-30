Кто пешком, кто самолетом: названо число граждан Финляндии, выехавших в Россию в 2025 году

Несмотря на закрытые границы, в 2025 году в Россию выехали больше 4,5 тысяч граждан Финляндии. При этом около половины из них переходили границу пешком. Об этом со ссылкой на статистические данные сообщает РИА Новости.
Отмечается, что из всех 4572 финнов, въехавших в Россию, больше 1,7 тысячи граждан Финляндии совершали частные визиты. Еще 1241 человек — приезжал в нашу страну по деловым вопросам и 1279 человек оказались туристами.
При этом около половины из всех побывавших в России пересекли госграницу пешком, 1826 человек приехали на машине, 703 — авиатранспортом, четыре человека — водным транспортом.
Напомним, накануне сообщалось, что часть жителей Финляндии, даже при закрытых третий год границах с Россией, продолжают пересекать ее, чтобы ездить на работу. Речь идет об арендованной территории Сайменского канала, где продолжаются различные работы по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды.
Напомним, границы России и Финляндии закрыты с ноября 2023 года. Однако осенью 2025-го власти соседнего государства внезапно заговорили об открытии границ с РФ. Премьер-министр скандинавской страны Петтери Орпо заявил, что подобное может произойти уже в обозримом будущем. Мол, вечно это продолжаться не может.