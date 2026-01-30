Маск после сообщений о проверке Meta вспомнил старый мем с Цукербергом

Американский бизнесмен Илон Маск вспомнил старый мем с гендиректором Meta* Марком Цукербергом, комментируя сообщения о том, американские власти изучают, есть ли у корпорации доступ к чатам WhatsApp*.
«Напоминает мне об этом классическом меме», — написал он в соцсети Х**, добавив смеющийся эмодзи и изображение с самим мемом.
На картинке изображен мальчик, сидящий за компьютером вполоборота к Цукербергу, который стоит справа от него. Мальчик говорит: «Мой папа сказал, что вы за нами следите». Глава Meta ему отвечает на это: «Он не твой папа».
Маск призвал использовать мессенджер XChat вместо WhatsApp.
Ранее Bloomberg писало, что американские правоохранители изучают заявления экс-сотрудников Meta о том, что ее работники имеют доступ к чатам WhatsApp, которые заявлены как зашифрованные и доступные только их участникам. В корпорации при этом утверждают, что это невозможно.
Между тем сооснователь сервиса Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp, подчеркнув его уязвимость и выразив сомнения в уровне защиты. Он назвал глупцами тех, кто считает приложение безопасным.
* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.
* *Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.