Подразделение ФСБ уничтожило диверсантов ВСУ на окраине Димитрова в ДНР

Бойцы подразделения донецкого управления ФСБ уничтожили украинских диверсантов на окраине Димитрова в Донецкой Народной Республике.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы подразделения донецкого управления ФСБ уничтожили украинских диверсантов на окраине Димитрова в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что Вооруженные силы Украины пытались организовать засаду для российских военнослужащих.

В управлении ФСБ уточнили, что антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России ведет работу по выявлению диверсионных групп украинской стороны на окраинах Димитрова.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ выследили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника, которая предпринимала попытку организовать минную засаду на маршруте движения российской военной техники.

Ранее ФСБ задержала диверсантов за поджоги на железной дороге в Крыму.