Подразделение ФСБ уничтожило диверсантов ВСУ на окраине Димитрова в ДНР

Бойцы подразделения донецкого управления ФСБ уничтожили украинских диверсантов на окраине Димитрова в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что Вооруженные силы Украины пытались организовать засаду для российских военнослужащих.