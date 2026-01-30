Ричмонд
Эксперт Вульферт назвала наиболее вероятную причину пропажи семьи Усольцевых

Версия о несчастном случае в истории с исчезновением семьи Усольцевых в Красноярском крае считается наиболее вероятной из-за сложных природных условий района. Такое мнение высказала руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.

По ее словам, местность отличается труднодоступным рельефом и непредсказуемой погодой.

— В Приморье есть примерно такие же территории, где в горах люди пропадают. А горы — это очень сложно, — подчеркнула эксперт.

Она пояснила, что в горах люди могут пойти в путь при благоприятных условиях, однако всего за несколько часов погода способна резко измениться — может возникнуть туман или другие опасные явления, при этом точных прогнозов для таких территорий, как правило, нет.

Вульферт отметила, что аналогичные случаи пропаж людей происходят и в других горных регионах страны. Именно поэтому поисковики склоняются к версии, что с семьей мог произойти несчастный случай, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае, возобновили по поручению следственных органов в рамках расследования уголовного дела.

16 января друг семьи Усольцевых Валентин Дегтярев предположил, что Сергей Усольцев мог расправиться с членами семьи и питомцем, а потом покончить с собой. Он объяснил свою гипотезу тем, что в разговоре с ним Усольцев заявил, что погибшие в горах «будут жить вечно».