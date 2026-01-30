Земли под пивзаводом XIX века в Омске возвращены в государственную собственность

Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску прокуратуры региона о возврате земельных участков под зданием памятника истории и культуры регионального значения «Производственный корпус пивзавода» конца XIX века. Суд признал договоры купли-продажи двух участков недействительными и обязал вернуть земли под зданием, прилегающую территорию и проезды в государственную собственность.
Поводом для судебного разбирательства стали результаты прокурорской проверки, в ходе которой установлено, что земельный участок под объектом культурного наследия был незаконно разделен на три части. Один участок остался в федеральной собственности, а два других были переданы в частную собственность физических лиц.
При этом границы участков были сформированы по контуру стен здания и под ним, что сделало эксплуатацию, сохранение и реставрацию памятника практически невозможными, а также затруднило пожарные подъезды к историческому зданию и соседним строениям, включая жилой дом.
«Один из земельных участков предоставлен в частную собственность физическому лицу, как владельцу расположенных на нем объектов недвижимости (разрушенного в настоящий момент сооружения и асфальтированной площадки). На этом участке (в непосредственной близости к памятнику) размещены: автоломбард, стоянка и шиномонтажная мастерская», — сообщили в прокуратуре Омской области.
Суд согласился с позицией надзорного ведомства, указав, что на органы местного самоуправления возложены обязанности по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включая формирование земельных участков, необходимых для их содержания и реставрации. Нарушение этих требований при оформлении земель привело к угрозе уничтожения исторического здания.
Напомним, здание пивзавода передано в безвозмездное пользование Региональной общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Омский патриотический союз» на срок 49 лет. В 2023 году по иску регионального Министерства культуры суд обязал приспособить здание для современного использования с проведением ремонтных работ. Однако в июле 2024 года омичи сообщили об обрушении стены исторического сооружения.
Ранее мы писали, что омская мэрия выплатит 25 тысяч рублей покусанному бродячими собаками ребенку.