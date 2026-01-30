В Ростове 31 января состоится донорская суббота

Потенциальным донорам важно заранее подготовиться, соблюдая ряд медицинских рекомендаций. За трое суток до процедуры следует отказаться от обезболивающих препаратов, а за 48 часов — от употребления алкоголя. Также за день до сдачи крови нужно исключить из рациона жирную, копченую и соленую пищу, молочные продукты, яйца, шоколад и некоторые фрукты.