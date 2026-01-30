Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове 31 января состоится донорская суббота

Жителей Ростова призвали принять участие в донорской субботе.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшую субботу, 31 января, в Ростове пройдет специальная акция по сдаче крови. Мероприятие состоится в областной станции переливания крови, сообщили в донском правительстве.

Принять участие в донорской субботе приглашаются жители региона старше 18 лет. Акция будет проходить по адресу: улица Ченцова, 71/63б, с 9:00 до 13:00. Для сдачи крови надо взять паспорт с местной регистрацией и СНИЛС.

Потенциальным донорам важно заранее подготовиться, соблюдая ряд медицинских рекомендаций. За трое суток до процедуры следует отказаться от обезболивающих препаратов, а за 48 часов — от употребления алкоголя. Также за день до сдачи крови нужно исключить из рациона жирную, копченую и соленую пищу, молочные продукты, яйца, шоколад и некоторые фрукты.

В день визита на станцию обязателен легкий завтрак и достаточное потребление жидкости. К сдаче крови не допускаются люди с признаками простуды или ОРВИ, после перенесенного заболевания должен пройти как минимум месяц.

Напомним, что к абсолютным противопоказаниям для донорства относятся такие заболевания, как ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, туберкулез, серьезные болезни внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, а также перенесенные операции по удалению органа.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.