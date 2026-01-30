В Ростове 31 января состоится донорская суббота

В ближайшую субботу, 31 января, в Ростове пройдет специальная акция по сдаче крови. Мероприятие состоится в областной станции переливания крови, сообщили в донском правительстве.
Принять участие в донорской субботе приглашаются жители региона старше 18 лет. Акция будет проходить по адресу: улица Ченцова, 71/63б, с 9:00 до 13:00. Для сдачи крови надо взять паспорт с местной регистрацией и СНИЛС.
Потенциальным донорам важно заранее подготовиться, соблюдая ряд медицинских рекомендаций. За трое суток до процедуры следует отказаться от обезболивающих препаратов, а за 48 часов — от употребления алкоголя. Также за день до сдачи крови нужно исключить из рациона жирную, копченую и соленую пищу, молочные продукты, яйца, шоколад и некоторые фрукты.
В день визита на станцию обязателен легкий завтрак и достаточное потребление жидкости. К сдаче крови не допускаются люди с признаками простуды или ОРВИ, после перенесенного заболевания должен пройти как минимум месяц.
Напомним, что к абсолютным противопоказаниям для донорства относятся такие заболевания, как ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, туберкулез, серьезные болезни внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, а также перенесенные операции по удалению органа.
