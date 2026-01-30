Российские теннисистки штурмуют Мельбурн: две путёвки в полуфинал Australian Open

Россиянки Екатерина Тупицына и Рада Золотарёва вышли в полуфинал юниорского Australian Open — 2026 в одиночном разряде среди девушек. Тупицына в трёх сетах одолела китаянку Сунь Синьжань (3:6, 7:5, 7:5), Золотарёва победила Шао Юйшань (7:5, 6:3). Мария Макарова уступила американке Теи Фродин (3:6, 0:6). Полуфинальные матчи пройдут рано утром 31 января в Мельбурне.
Две российские теннисистки обеспечили себе место в полуфинале юниорского турнира Открытого чемпионата Австралии 2026 года в одиночном разряде среди девушек. Екатерина Тупицына и Рада Золотарёва одержали победы в четвертьфинальных матчах, прошедших на хардовых кортах Мельбурна в ночь с 29 на 30 января по московскому времени.
Екатерина Тупицына провела на корте 2 часа 26 минут в противостоянии с китаянкой Сунь Синьжань, шестой сеяной турнира. Российская спортсменка уступила первый сет со счётом 3:6, однако проявила стойкость во второй и третьей партиях, выиграв их с одинаковым счётом 7:5. За матч Тупицына четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала половину брейк-пойнтов — пять из десяти. Её соперница выполнила два эйса, одну двойную ошибку и взяла четыре брейка из семи возможных. Следующим соперником 17-летней россиянки станет американская теннисистка Тея Фродин, посеянная на турнире под восьмым номером. Фродин вышла в полуфинал, уверенно обыграв другую представительницу России Марию Макарову — 6:3, 6:0. Макарова, имевшая тринадцатый номер посева, провела на корте значительно меньше времени, не сумев оказать серьёзного сопротивления сопернице.
Вторую российскую путёвку в полуфинал завоевала Рада Золотарёва. В своём четвертьфинальном матче она встретилась с китаянкой Шао Юйшань, занимающей одиннадцатую строчку посевочной сетки. Поединок продлился 1 час 7 минут и завершился победой Золотарёвой в двух сетах — 7:5, 6:3. Российская теннисистка трижды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и эффективно использовала брейк-пойнты, реализовав шесть из восьми. Шао Юйшань выполнила один эйс, трижды ошиблась на подаче двойным и взяла четыре брейка из пяти заработанных. В полуфинале Золотарёва сыграет с победительницей пары Ксения Ефремова (Франция, третий номер посева) и Канон Савасиро (Япония, десятый номер посева). Оба полуфинальных матча среди девушек запланированы на раннее утро 31 января 2026 года по местному времени.
Таким образом, российские юниорки сохранили шансы на победу в турнире в одиночном разряде. Отметим, что в основных разрядах Australian Open — 2026 наибольшие призовые среди россиян получили Даниил Медведев и Мирра Андреева. Оба теннисиста выступали исключительно в одиночном разряде, вышли во вторую неделю соревнований и остановились на стадии четвёртого круга. Каждому из них причитается приз в размере приблизительно 336 тысяч долларов США.