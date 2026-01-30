Российские теннисистки штурмуют Мельбурн: две путёвки в полуфинал Australian Open

Екатерина Тупицына провела на корте 2 часа 26 минут в противостоянии с китаянкой Сунь Синьжань, шестой сеяной турнира. Российская спортсменка уступила первый сет со счётом 3:6, однако проявила стойкость во второй и третьей партиях, выиграв их с одинаковым счётом 7:5. За матч Тупицына четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала половину брейк-пойнтов — пять из десяти. Её соперница выполнила два эйса, одну двойную ошибку и взяла четыре брейка из семи возможных. Следующим соперником 17-летней россиянки станет американская теннисистка Тея Фродин, посеянная на турнире под восьмым номером. Фродин вышла в полуфинал, уверенно обыграв другую представительницу России Марию Макарову — 6:3, 6:0. Макарова, имевшая тринадцатый номер посева, провела на корте значительно меньше времени, не сумев оказать серьёзного сопротивления сопернице.