Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 30 января 2026:
1. Переоценка недвижимости в Молдове — сплошной обман и обдиралово: «Обращаться по поводу цены — бессмысленно, вам всё равно докажут, что вы не правы, хотя логичного объяснения не последует» — комментарий эксперта.
2. Жуть: В Молдове собака растерзала мужчину.
3. Еще один день передышки перед ледовой стихией: В Молдове дожди сменятся снегом, жутким морозом и гололедом.
4. Власть ПАС в Молдове отрицает даже существование СССР: А кто тогда строил в республике школы и больницы, фабрики и заводы, библиотеки и Академию наук.
5. Какие дома в Кишиневе разрушатся первыми во время сильного землетрясения: Специалист назвал самые уязвимые строения столицы и зоны риска в Молдове, — даже подсчитали предполагаемый ущерб от ЧП.
Новая арена в Кишиневе за сотни миллионов: Нужен ли нам еще один стадион, если аншлаги на маленьком «Зимбру» случаются раз в несколько лет.
Депутат от правящей партии ПАС Раду Мариан в телеэфире заявил о необходимости строительства в стране новой спортивной арены (далее…).
Нынешняя зима в Молдове запомнится битыми машинами и бесчисленными травмами: Как обычно, никто за это ответственность не несёт — премьер-министр призывает не обращать внимания на стихию.
Страна погрузилась в коллапс, а у наших чиновников и бизнесменов — всё хорошо (далее…).
В Италии сиделку из Молдовы арестовали за покушение на убийство: Подопечная была доставлена в больницу с тяжелой травмой головы в критическом состоянии.
Сейчас подозреваемая находится в тюрьме в распоряжении судебных властей, а врачи продолжают бороться за жизнь пациентки, не давая прогнозов (далее…).