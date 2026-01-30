Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 30 января 2026: В Молдове собака растерзала мужчину — как это случилось; переоценка недвижимости в Молдове — сплошной обман и выкачивание денег; в Молдове дожди сменятся

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 30 января 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 30 января 2026:

1. Переоценка недвижимости в Молдове — сплошной обман и обдиралово: «Обращаться по поводу цены — бессмысленно, вам всё равно докажут, что вы не правы, хотя логичного объяснения не последует» — комментарий эксперта.

2. Жуть: В Молдове собака растерзала мужчину.

3. Еще один день передышки перед ледовой стихией: В Молдове дожди сменятся снегом, жутким морозом и гололедом.

4. Власть ПАС в Молдове отрицает даже существование СССР: А кто тогда строил в республике школы и больницы, фабрики и заводы, библиотеки и Академию наук.

5. Какие дома в Кишиневе разрушатся первыми во время сильного землетрясения: Специалист назвал самые уязвимые строения столицы и зоны риска в Молдове, — даже подсчитали предполагаемый ущерб от ЧП.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Новая арена в Кишиневе за сотни миллионов: Нужен ли нам еще один стадион, если аншлаги на маленьком «Зимбру» случаются раз в несколько лет.

Депутат от правящей партии ПАС Раду Мариан в телеэфире заявил о необходимости строительства в стране новой спортивной арены (далее…).

Нынешняя зима в Молдове запомнится битыми машинами и бесчисленными травмами: Как обычно, никто за это ответственность не несёт — премьер-министр призывает не обращать внимания на стихию.

Страна погрузилась в коллапс, а у наших чиновников и бизнесменов — всё хорошо (далее…).

В Италии сиделку из Молдовы арестовали за покушение на убийство: Подопечная была доставлена в больницу с тяжелой травмой головы в критическом состоянии.

Сейчас подозреваемая находится в тюрьме в распоряжении судебных властей, а врачи продолжают бороться за жизнь пациентки, не давая прогнозов (далее…).