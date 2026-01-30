NYT: НАТО проведет крупнейшие военные учения без участия США

Североатлантический альянс проведет крупнейшие военные учения «Непоколебимая решимость», в которых будут задействованы около 10 000 военнослужащих из 11 стран. Но вот ни одного американского солдата или единицы американского вооружения в маневрах принимать участия не будут. Об этом сообщает The New York Times.
Именно отсутствие главного спонсора и партнера НАТО стало причиной того, что за «Непоколебимой решимостью» будут внимательно следить все заинтересованные стороны, чтобы понять, как Европа справляется без США.
Предполагается, что маневры по проверке сил реагирования продемонстрируют, насколько быстро страны могут перебросить свои военные силы с одного конца континента на другой в случае нападения.
«Это учение вполне может дать представление о будущем европеизированного НАТО», — заключил Лукас Менгелькамп, аналитик Института исследований проблем мира и политики безопасности Гамбургского университета.
Накануне сообщалось, что учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под названием «Нерушимое братство» пройдут в октябре 2026 года. Они состоятся в Белоруссии.
Также стало известно, что в марте этого года ряд стран-членов НАТО, среди них США, Франция и Великобритания, проведут учения в Норвегии с целью отработки ведения боевых операций против России в Арктике.