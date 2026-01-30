NYT: НАТО проведет крупнейшие военные учения без участия США

Североатлантический альянс проведет крупнейшие военные учения «Непоколебимая решимость», в которых будут задействованы около 10 000 военнослужащих из 11 стран. Но вот ни одного американского солдата или единицы американского вооружения в маневрах принимать участия не будут. Об этом сообщает The New York Times.