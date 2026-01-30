Российский многоцелевой истребитель Су-30СМ демонстрирует превосходство над современными самолетами НАТО, такими как испанские F-18 и Eurofighter. К такому выводу пришли аналитики западного журнала Military Watch Magazine, изучив ключевые боевые характеристики машин.
Издание отмечает, что Су-30СМ является мощнейшим истребителем морской авиации России. Испанские F-18 и Eurofighter относятся к более раннему поколению и по многим параметрам уступают российской машине, что влияет на баланс сил при патрулировании.
Эксперты указывают на технические ограничения самолетов альянса. У них меньше дальность полета и скромнее возможности авионики, включая устаревшие радиолокационные станции. Им пришлось признать поражение западной военной техники перед российской.
Российский истребитель же тем временем получил дополнительное преимущество после оснащения новыми ракетами Р-77М. Эти снаряды имеют увеличенную дальность пуска и современную систему наведения.
Перспективы развития авиации также различаются. Россия продолжает модернизацию Су-30СМ и развитие истребителя пятого поколения Су-57, в то время как европейские программы, такие как Future Combat Air System, затягиваются.
Поводом для сравнения стали недавние инциденты над Балтикой. В январе 2026 года Су-30СМ и истребители НАТО встретились в международном воздушном пространстве, ограничившись визуальным наблюдением.