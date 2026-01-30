Актер из «Морских дьяволов» Смородин скончался на 66-м году жизни

Российский актер Валерий Смородин, известный по участию в «Морских дьяволах», умер в возрасте 65 лет. Об этом в воскресенье, 25 января, сообщили в Калужском областном драматическом театре.
— Вчера фотокамера запечатлела заслуженного артиста Калужской области Валерия Смородина на сцене родного театра. После спектакля его не стало, — уточнили в Telegram-канале.
Актер родился в 1961 году. Смородин решил связать свою жизнь с актерством — он окончил факультет музыкального театра и эстрады Государственного музыкального училища имени Гнесиных.
Актером Калужского областного драматического театра стал в 1990 году. Зрители знают его по ролям в постановках «Любовь — не картошка», «Живой», а также «Редкая птица». Также Смородин снимался в кино, в том числе в сериалах «Морские дьяволы» и «Истребители. Битва за Крым».