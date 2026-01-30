Актер из «Морских дьяволов» Смородин скончался на 66-м году жизни

Актером Калужского областного драматического театра стал в 1990 году. Зрители знают его по ролям в постановках «Любовь — не картошка», «Живой», а также «Редкая птица». Также Смородин снимался в кино, в том числе в сериалах «Морские дьяволы» и «Истребители. Битва за Крым».