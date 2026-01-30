Рудковская выставила на продажу квартиру в центре Москвы за 135 миллионов рублей

Певицу Аллу Пугачеву обязали в течение месяца снести личный пирс у особняка на Истринском водохранилище недалеко от Солнечногорска, так как конструкция построена минимум с пятью нарушениями. Еще одна скандально известная собственность Примадонны — дом-замок в деревне Грязь. Однако это далеко не все, чем владеет Пугачева в России и за рубежом. Какое имущество есть у звезды — в материале «Вечерней Москвы».