Рудковская выставила на продажу квартиру в центре Москвы за 135 миллионов рублей

Продюсер Яна Рудковская решила выставить на продажу свою квартиру в центре Москвы. Об этом в соцсетях сообщил ее риелтор Сергей Галлер.
По его словам, речь идет о четырехкомнатной квартире на Пресненском валу в престижном районе столицы.
Жилье имеет площадь 155 квадратных метров и высокие потолки, оно выполнено по индивидуальному проекту. Галлер отметил, что квартира оборудована дизайнерской мебелью Fendi и Armani, имеет два балкона и продуманную планировку, обеспечивающую комфорт и уют. Он добавил, что рядом находятся парки, рестораны и фитнес-клуб, а до станции метро «улица 1905 года» можно дойти всего за восемь минут.
Риелтор подчеркнул, что квартира представляет собой редкий вариант для покупателей, которые ценят удобное расположение и комфортную планировку. Он также обратил внимание на тишину и свет.
Кроме того, Галлер отметил, что все сделки по продаже недвижимости открыты для проверок и прозрачны, и шутливо прокомментировал возможные ассоциации с недавними скандалами, подчеркнув, что Рудковская — обеспеченный и трудолюбивый человек, и покупатели могут быть уверены в надежности сделки.
