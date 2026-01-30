Белые медведи продолжают зажировку: ученые недоумевают из-за аномального веса хищников в одной части света

Ученые во главе с Йоном Аарсом 27 лет наблюдали за медведями. Они обнаружили, что животные стали крупнее, хотя количество дней без льда за это время выросло на сто. По словам Аарса, медведи адаптировались к новым условиям. Теперь они чаще охотятся на северных оленей и моржей или ищут пищу на суше, например, птичьи яйца.