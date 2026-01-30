Белые медведи продолжают зажировку: ученые недоумевают из-за аномального веса хищников в одной части света

Белые медведи на норвежском архипелаге Шпицберген набирают вес, хотя из-за изменения климата лед тает. Эти данные содержатся в исследовании Норвежского полярного института, пишет The New York Times.
Ученые во главе с Йоном Аарсом 27 лет наблюдали за медведями. Они обнаружили, что животные стали крупнее, хотя количество дней без льда за это время выросло на сто. По словам Аарса, медведи адаптировались к новым условиям. Теперь они чаще охотятся на северных оленей и моржей или ищут пищу на суше, например, птичьи яйца.
Однако исследователь предупреждает, что это временное явление. Баренцево море теплеет и теряет лед быстрее других регионов Арктики, что в будущем может критически сократить кормовую базу.
Аарс считает, что наступит переломный момент. Тогда медведи начнут худеть, а их выживаемость и размножение окажутся под угрозой, хотя сроки пока неизвестны.
Глобальная популяция в 26 тысяч особей оценивается неоднозначно. Из 20 известных групп лишь две растут, три сокращаются, а по 11 нет точных данных, отмечает Международный союз охраны природы.
Ранее KP.RU писал, как в начале года белый медведь напал на людей на Таймыре. ЧП произошло в 50 километрах от поселения Носок, на промысловой точке. В результате атаки хищника трое пострадали.