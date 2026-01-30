Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинскую область вернулись сайгаки

В Челябинской области за последние полгода дважды заметили сайгаков, которых до этого не видели на территории региона более 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства экологии.

Источник: Сайт «Дикая природа России».

Сайгаков сняли на видео в Брединском округе на территории охотничьего угодья «Наследницкое». На кадрах две особи перебегают дорогу. Видео, которое снял местный житель Айдар Амаргалиев, опубликовало министерство. Животных уже встречали в округе в августе 2025 года.

До этого сайгаков несколько десятков лет не видели в Челябинской области. В 1970—1980-е годы они изредка заходили с прилегающей территории Казахстана. В последующие годы вид в регионе не регистрировался. Это связывают с сокращением численности казахстанских популяций.

Сайгак является степным животным. Внешне он выглядит как небольшая антилопа размером с домашнюю козу. Отличительная черта сайгака — хоботообразный нос, приспособленный к фильтрации пыли и охлаждению воздуха. В России сайгаков можно встретить в Калмыкии и Астраханской области.