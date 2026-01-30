Синоптики сказали, что в Беларусь возвращаются 30-градусные морозы

Кратковременное потепление закончилось и в Беларусь возвращаются 30-градусные морозы, сообщает pogoda.by.
В пятницу 30 января, прежде всего, следует опасаться гололеда. Температура воздуха днем будет от 9 до15 мороза, в южных районах от 6 до 8.
На выходные, 31 января — 1 февраля, погоду будет формировать антициклон с центром над Финляндией, сформированный в арктической воздушной массе. Будет значительно холоднее и сохраниться гололед.
31 января температура воздуха минимальная ночью составит от 15 по югу до 26 по северу, а днем ожидается мороз от 10 до 16 градусов, по северо-востоку до 19.
1 февраля снова местами ожидаются гололед, а еще слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью от 22 до 28 мороза, местами до 31. В отдельных районах по западу — до 21. Днем обещают минус от 13 до 20, местами по юго-западу около 12.
Ранее мы писали, что известно о скандинавском антициклоне «Даниэль», который принесет морозы и арктический воздух.
