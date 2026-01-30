Синоптики сказали, что в Беларусь возвращаются 30-градусные морозы

1 февраля снова местами ожидаются гололед, а еще слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью от 22 до 28 мороза, местами до 31. В отдельных районах по западу — до 21. Днем обещают минус от 13 до 20, местами по юго-западу около 12.