Команда Омского ГАУ заняла первое место на фестивале «ЭтноВкус»

Студенты представили аутентичные блюда национальной кухни и получили высшую оценку жюри.

Источник: Комсомольская правда

Команда совета обучающихся Омского ГАУ вернулась с победой с вузовского гастрономического фестиваля национальных культур «ЭтноВкус». Ребята заняли первое место в конкурсе кулинарного мастерства. В рамках фестиваля команды представляли кухни разных народов мира и смогли продемонстрировать не только кулинарные навыки, но и глубокое понимание традиций, истории блюд и правил их подачи. Жюри оценивало работы по нескольким критериям: аутентичность рецептов, вкусовые качества, презентацию блюд и культурную составляющую выступления.

Победу омичам принесла грузинская кухня: участники команды подготовили хачапури, хинкали, чахохбили и аджику, и смогли воссоздать атмосферу традиционного грузинского застолья. До выступления команда изучила технологию приготовления блюд, особенности грузинских специй и правила этикета, что позволило создать цельную и убедительную презентацию национальной культуры.

Фото: Омский ГАУ.

Фестиваль «ЭтноВкус» ежегодно проводится при поддержке образовательных и культурных организаций с целью популяризации традиционных кулинарных практик и укрепления дружбы между народами. В этом году в соревновании приняли участие более двадцати команд, представляющих кухни стран СНГ, Европы и Азии. Омичи получили диплом первой степени и возможность представить свой регион на межрегиональных гастрономических площадках в будущем году.