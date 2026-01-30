Команда Омского ГАУ заняла первое место на фестивале «ЭтноВкус»

Фестиваль «ЭтноВкус» ежегодно проводится при поддержке образовательных и культурных организаций с целью популяризации традиционных кулинарных практик и укрепления дружбы между народами. В этом году в соревновании приняли участие более двадцати команд, представляющих кухни стран СНГ, Европы и Азии. Омичи получили диплом первой степени и возможность представить свой регион на межрегиональных гастрономических площадках в будущем году.