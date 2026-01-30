Россиянка выиграла 47 миллионов рублей, купив 10 билетов лотереи

Ранее в Липецкой области мужчина выиграл крупный приз в лотерею, выбрав билеты с изображением девушки на упаковке. Он приобрёл их 12 декабря, в День Конституции, и был уверен, что выбранная им незнакомка принесёт удачу. Мужчина отметил, что именно этот билет оказался выигрышным, подтвердив его интуицию.