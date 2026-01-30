Ричмонд
Россиянка выиграла 47 миллионов рублей, купив 10 билетов лотереи

В Ставропольском крае местная жительница Елена выиграла почти 47 миллионов рублей, купив десять билетов через мобильное приложение. Счастливый исход стал полной неожиданностью для женщины. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе лотереи.

Источник: Life.ru

«Я не рассчитывала выиграть именно в эту лотерею. Покупала билеты в мобильном приложении, уже в конце увидела другой розыгрыш и купила заодно 10 билетов», — рассказала победительница.

Совокупный выигрыш составил 46 616 305 рублей. Муж Елены — давний поклонник спортивных лотерей, и в его окружении были счастливчики, которые выигрывали крупные призы ещё в советское время, включая автомобили «Волга» и денежные суммы до 2,5 тысячи рублей. Часть выигрыша пара планирует направить на помощь близким, оставшиеся средства положат на вклад под проценты.

Ранее в Липецкой области мужчина выиграл крупный приз в лотерею, выбрав билеты с изображением девушки на упаковке. Он приобрёл их 12 декабря, в День Конституции, и был уверен, что выбранная им незнакомка принесёт удачу. Мужчина отметил, что именно этот билет оказался выигрышным, подтвердив его интуицию.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.