Россиянка выиграла 47 миллионов рублей, купив 10 билетов лотереи

«Я не рассчитывала выиграть именно в эту лотерею. Покупала билеты в мобильном приложении, уже в конце увидела другой розыгрыш и купила заодно 10 билетов», — рассказала победительница.
Совокупный выигрыш составил 46 616 305 рублей. Муж Елены — давний поклонник спортивных лотерей, и в его окружении были счастливчики, которые выигрывали крупные призы ещё в советское время, включая автомобили «Волга» и денежные суммы до 2,5 тысячи рублей. Часть выигрыша пара планирует направить на помощь близким, оставшиеся средства положат на вклад под проценты.
Ранее в Липецкой области мужчина выиграл крупный приз в лотерею, выбрав билеты с изображением девушки на упаковке. Он приобрёл их 12 декабря, в День Конституции, и был уверен, что выбранная им незнакомка принесёт удачу. Мужчина отметил, что именно этот билет оказался выигрышным, подтвердив его интуицию.
