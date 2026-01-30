В России серьёзно упали продажи пива: сколько пенного реализовали в 2025 году

В России зафиксировали серьёзное падение розничных продаж пива. По данным Росалкогольтабакконтроля, в 2025 году этот показатель снизился на 16,7% по сравнению с предыдущим годом. Этими цифрами делится РИА Новости.
Объём реализации составил чуть более 607 миллионов декалитров. Продажи пивных напитков также сократились на 8,3%.
Если рассматривать общую категорию, то спад продаж пива и пивных напитков достиг 15,7%. В то же время сидр, пуаре и медовуху, напротив, стали покупать на 5% больше.
Производство пивной продукции в прошлом году практически не изменилось, снизившись всего на 0,8%. При этом выпуск сидра, пуаре и медовухи, согласно статистике, вырос на 23%.
Тенденция к снижению затронула и крепкий алкоголь. В профильном ведомстве сообщили о падении продаж водки на 3,6% в 2025 году. Однако рынок ликеро-водочных изделий продемонстрировал значительный рост.
Общий объём реализованной водки составил 73,3 миллиона декалитров. Также серьёзно упали продажи коньяка и слабоалкогольных напитков — на 9,2% и 87,3% соответственно.