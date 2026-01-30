Земляне рискуют быть замурованными из-за космического мусора

На данный момент порог Кесслера не достигнут, но в орбитальных зонах ситуация уже может быть критической. Как отметил астроном, больше всего запусков, приводящих к появлению мусора, осуществляют США, Китай и Россия. Впрочем, сейчас Индия вырывается вперед и может вытеснить нашу страну из тройки лидеров. При этом какой-то целенаправленной и единой системы по очистке орбиты и снижению объема производимого мусора не создано. Есть так называемые орбиты захоронения, некоторые объекты выводят в атмосферу, чтобы они сгорали, но это достаточно дорогостоящий процесс.