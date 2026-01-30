Ричмонд
Земляне рискуют быть замурованными из-за космического мусора

Одной из главных космических угроз для человечества сегодня является космический мусор. Он может навсегда замуровать людей на собственной планете, если не предпринять должных мер. Об этом рассказал академик РАН Борис Шустов в ходе научной конференции УрФУ.

Источник: ЕАН

«Из всех видов угроз наиболее значимой для космической деятельности является проблема космического мусора. Сейчас на орбите летает огромное количество космических аппаратов, около 10 тыс., а к концу этого десятилетия счет может пойти уже на сотню тысяч. В результате появляется мусор, который может просто перекрыть нам дорогу в космос, если мы достигнем синдрома Кесслера (состояние, при котором околоземное пространство будет настолько сильно замусорено, что выход в космос станет невозможен — прим. ЕАН)».

При этом мусор постоянно размножается, когда объекты сталкиваются между собой. Все обломки опасны, даже те, которые величиной около 1 см, — они запросто могут пробить обшивку космического корабля. А представьте, сколько таких опасных обломков может дать объект весом в 10 тонн.

Борис Шустов
академик РАН

На данный момент порог Кесслера не достигнут, но в орбитальных зонах ситуация уже может быть критической. Как отметил астроном, больше всего запусков, приводящих к появлению мусора, осуществляют США, Китай и Россия. Впрочем, сейчас Индия вырывается вперед и может вытеснить нашу страну из тройки лидеров. При этом какой-то целенаправленной и единой системы по очистке орбиты и снижению объема производимого мусора не создано. Есть так называемые орбиты захоронения, некоторые объекты выводят в атмосферу, чтобы они сгорали, но это достаточно дорогостоящий процесс.

ООН пытается регламентировать процесс, но около 30−40% стран, которые также осваивают космическое пространство, игнорируют требования. Поэтому сейчас нужен общий и достаточно жесткий закон, чтобы бороться с безответственным отношением к пространству вокруг Земли.

«В массовом порядке пока нет каких-то разработок по избавлению от космического мусора, но были разные эксперименты. Например, несколько лет назад британский университет при поддержке Илона Маска запустил небольшой спутник, который, в свою очередь, выбросил модель космического мусора весом в 3 кг. Затем со спутника выстрелили сетью, чтобы поймать модель. Отмечу, что у нас в стране тоже есть наработки методов борьбы с мусором», — добавил Борис Шустов.

