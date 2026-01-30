Земляне рискуют быть замурованными из-за космического мусора

«Из всех видов угроз наиболее значимой для космической деятельности является проблема космического мусора. Сейчас на орбите летает огромное количество космических аппаратов, около 10 тыс., а к концу этого десятилетия счет может пойти уже на сотню тысяч. В результате появляется мусор, который может просто перекрыть нам дорогу в космос, если мы достигнем синдрома Кесслера (состояние, при котором околоземное пространство будет настолько сильно замусорено, что выход в космос станет невозможен — прим. ЕАН)».
При этом мусор постоянно размножается, когда объекты сталкиваются между собой. Все обломки опасны, даже те, которые величиной около 1 см, — они запросто могут пробить обшивку космического корабля. А представьте, сколько таких опасных обломков может дать объект весом в 10 тонн.
На данный момент порог Кесслера не достигнут, но в орбитальных зонах ситуация уже может быть критической. Как отметил астроном, больше всего запусков, приводящих к появлению мусора, осуществляют США, Китай и Россия. Впрочем, сейчас Индия вырывается вперед и может вытеснить нашу страну из тройки лидеров. При этом какой-то целенаправленной и единой системы по очистке орбиты и снижению объема производимого мусора не создано. Есть так называемые орбиты захоронения, некоторые объекты выводят в атмосферу, чтобы они сгорали, но это достаточно дорогостоящий процесс.
ООН пытается регламентировать процесс, но около 30−40% стран, которые также осваивают космическое пространство, игнорируют требования. Поэтому сейчас нужен общий и достаточно жесткий закон, чтобы бороться с безответственным отношением к пространству вокруг Земли.
«В массовом порядке пока нет каких-то разработок по избавлению от космического мусора, но были разные эксперименты. Например, несколько лет назад британский университет при поддержке Илона Маска запустил небольшой спутник, который, в свою очередь, выбросил модель космического мусора весом в 3 кг. Затем со спутника выстрелили сетью, чтобы поймать модель. Отмечу, что у нас в стране тоже есть наработки методов борьбы с мусором», — добавил Борис Шустов.