Володин рассказал о законах, вступающих в силу в феврале

Володин добавил, что повысятся пособия при рождении и усыновлении детей, выплаты по уходу за ними до 1,5 года для неработающих родителей, доплаты к пенсии, выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, а также пособие по безработице. Средства на это предусмотрены в бюджете на 2026−2028 годы.