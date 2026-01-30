Россиян предупредили о повышении цен на смартфоны: что стало причиной

Производители смартфонов из Китая разослали партнерам в России сообщения о повышении цен на свою продукцию на 10−30% в феврале 2026 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на два источника, близких к одному из ритейлеров и одному из дистрибьюторов.