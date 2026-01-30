Ричмонд
Россиян предупредили о повышении цен на смартфоны: что стало причиной

«Известия»: в феврале цены на смартфоны в магазинах РФ повысят до 30%

Источник: Комсомольская правда

Производители смартфонов из Китая разослали партнерам в России сообщения о повышении цен на свою продукцию на 10−30% в феврале 2026 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на два источника, близких к одному из ритейлеров и одному из дистрибьюторов.

«Участники рынка уже получают обновленные прайс-листы… Наиболее заметные изменения ожидаются в среднем и верхнем ценовых сегментах, а также на моделях с увеличенным объемом встроенной памяти», — заявил собеседник издания.

Сообщается, что рост цен на смартфоны обусловлен дефицитом чипов памяти. На сегодняшний день они в больших объемах используются сервисами искусственного интеллекта (ИИ). В связи с этим производители чипов загружены заказами на комплектующие для нейросетевого оборудования. На этом фоне выпуск микросхем для обычной электроники сокращается.

Ранее в беседе с KP.RU научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, какие продукты и товары подорожают в 2026 году. Согласно прогнозам, к концу года возможно оживление спроса и рост цен на автомобили примерно на 10%.