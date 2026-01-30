Багреева: Москва заключила 122 тыс. контрактов с региональными поставщиками

В 2025 году московские заказчики заключили с предпринимателями из других регионов 122,3 тыс. контрактов или 35% от общего количества сделок, осуществленных городом. Их объем достиг 538 млрд рублей — на 40% больше, чем годом ранее. О работе Москвы с региональными поставщиками рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Заммэра напомнила, что система закупок столицы позволяет городским организациям заключать контракты с поставщиками по всей стране, что способствует росту конкуренции в закупках: заказчики получают качественную продукцию по оптимальным ценам, а бизнес — новые рынки сбыта и расширение географии продаж.
«Наибольшим спросом у московских учреждений пользовались медицинские изделия и лекарства, услуги по техобслуживанию оборудования, текущему ремонту, охране, обеспечению пожарной безопасности, медицинские услуги. На эти категории пришлось 35 тыс. контрактов, или около 30% всех межрегиональных сделок Москвы. Активнее всего столица работала с Московской, Свердловской, Рязанской и Нижегородской областями, Санкт-Петербургом», — рассказала Багреева.
При этом порядка 64% межрегиональных контрактов Москва заключила на Портале поставщиков — столичной платформе для проведения закупок малого объема. По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, число таких контрактов в 2025 году составило 77,9 тыс., что на 42% больше, чем в 2024 году, а их сумма достигла 24,2 млрд рублей.
«Лидерами по числу сделок на платформе стали товары строительного, хозяйственного, медицинского, информационно-технологического назначения, а также обслуживание, техническое содержание и текущий ремонт», — добавил Пуртов.
Напомним, что московский портал поставщиков создали в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сегодня на площадке работает больше 390 тыс. предпринимателей со всей страны и более 60 тыс. государственных заказчиков из 43 регионов России.
