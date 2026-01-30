Багреева: Москва заключила 122 тыс. контрактов с региональными поставщиками

При этом порядка 64% межрегиональных контрактов Москва заключила на Портале поставщиков — столичной платформе для проведения закупок малого объема. По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, число таких контрактов в 2025 году составило 77,9 тыс., что на 42% больше, чем в 2024 году, а их сумма достигла 24,2 млрд рублей.