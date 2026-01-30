Ефимов: 700 москвичей начали осмотр квартир в новостройке на Жигулевской ул

Министр правительства Москвы и руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что первыми с выбором квартир начали определяться около 230 москвичей из дома 39 на Зеленодольской улице. Они начали осмотр в конце декабря. В январе к ним присоединились почти 490 жителей еще двух пятиэтажек — дома 109 на Волгоградском проспекте и дома 67 на улице Юных Ленинцев. В настоящее время треть участников программы уже согласилась на переезд, и заключены первые договоры на новые квартиры. Для оформления документов жители обращаются в Центр информирования по переселению, расположенный в соседней новостройке на улице Зеленодольской.