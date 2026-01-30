Ефимов: 700 москвичей начали осмотр квартир в новостройке на Жигулевской ул

Город предложил жителям трех пятиэтажек на Волгоградском проспекте и улицах Зеленодольской и Юных Ленинцев комфортные квартиры в новостройке по адресу: Жигулевская улица, дом 12А в рамках программы реновации. Это уже 20-й жилой комплекс, переданный под заселение участникам программы в районе Кузьминки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«К осмотру квартир в жилом комплексе, расположенном по адресу: улица Жигулевская, дом 12А, приступили более 700 человек из трех старых пятиэтажек. Новостройка стала 20-м зданием, переданным под заселение участников программы реновации в Кузьминках. Это самый высокий показатель среди всех столичных районов. Он обусловлен большим числом домов, подлежащих расселению, — их насчитывается 287», — отметил заммэра.
Следующий по количеству старых зданий, включенных в программу, — район Перово, где их почти на треть меньше — 196.
Новая жилплощадь расположена в районе с хорошо развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В непосредственной близости находятся детские сады, школы, медицинские учреждения, аптеки, магазины и другие сервисы. Также рядом расположены станция метро «Кузьминки» и остановки наземного городского транспорта.
Министр правительства Москвы и руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что первыми с выбором квартир начали определяться около 230 москвичей из дома 39 на Зеленодольской улице. Они начали осмотр в конце декабря. В январе к ним присоединились почти 490 жителей еще двух пятиэтажек — дома 109 на Волгоградском проспекте и дома 67 на улице Юных Ленинцев. В настоящее время треть участников программы уже согласилась на переезд, и заключены первые договоры на новые квартиры. Для оформления документов жители обращаются в Центр информирования по переселению, расположенный в соседней новостройке на улице Зеленодольской.
Участники программы реновации могут записаться на осмотр квартиры и зарезервировать дату для заключения договора онлайн через суперсервис «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru или по телефону, указанному в уведомлении о начале переселения.
Как уточнил министр правительства Москвы и руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, новостройка на Жигулевской улице была возведена на месте демонтированного дома по программе реновации. В новом здании расположено 284 квартиры общей площадью свыше 17 тысяч квадратных метров. В подъездах оборудованы комнаты для консьержа и места для хранения колясок и велосипедов. На придомовой территории созданы детская и спортивная площадки с безопасным резиновым покрытием, а также зона отдыха. Для маломобильных граждан адаптированы девять квартир с широкими коридорами и специальными поручнями в санузлах.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о передаче первого жилого комплекса по программе реновации в Савеловском районе. Также ранее Владимир Ефимов рассказал, что осенью 2025 года более 14,1 тысячи москвичей заключили договоры на квартиры по этой программе, что на 63% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первой половине года ключи от квартир получили около 18,5 тысячи москвичей, а во второй — почти 26,5 тысячи, что на 44% больше.