Мошенники начали оформлять сим-карты на умерших людей

Мошенники пытаются обходить ограничения на продажу сим-карт, оформляя их на паспорта умерших граждан. Об обострении проблемы после введения лимита на количество сим-карт в одни руки сообщили участники рынка.
В Министерстве цифрового развития заявляют, что оформление сим-карт на умерших граждан невозможно. Вместе с тем в настоящее время у операторов связи отсутствует иной оперативный механизм получения информации о смерти абонента, кроме обращений со стороны родственников.
О том, что проблема серых сим-карт по-прежнему не решена, 29 января сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике, посвященном вопросам кибермошенничества. Он отметил, что формальное ограничение количества сим-карт на одного человека не привело к сокращению их оборота на черном и сером рынках.
По его словам, была выявлена целая индустрия использования паспортов умерших граждан, на которые оформляются сим-карты. Кузнецов указал, что из-за отсутствия единой базы данных достаточно предоставить фотографию паспорта, чтобы получить значительное количество сим-карт, которые затем используются в сим-боксах. Он подчеркнул, что проблема стала более актуальной после введения ограничений на продажу и оборот сим-карт с 2025 года.
Ранее, 28 января, председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский на «Инфофоруме-2026» также заявил о необходимости решения проблемы оформления операторами связи сим-карт на так называемые «мертвые души» для их последующего использования в мошеннических целях.