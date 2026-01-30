Мошенники начали оформлять сим-карты на умерших людей

По его словам, была выявлена целая индустрия использования паспортов умерших граждан, на которые оформляются сим-карты. Кузнецов указал, что из-за отсутствия единой базы данных достаточно предоставить фотографию паспорта, чтобы получить значительное количество сим-карт, которые затем используются в сим-боксах. Он подчеркнул, что проблема стала более актуальной после введения ограничений на продажу и оборот сим-карт с 2025 года.