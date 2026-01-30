В Красноярске предъявили обвинение участнице «похищения» подростка

По версии следствия, обвиняемая в январе 2026 года вступила в сговор с мошенниками, по указанию которых прибыла в Красноярск, затем пришла домой к 14-летнему подростку, вместе с ним взломала сейфы, из которых взяла более 2,5 млн рублей, а после передала деньги курьеру. При этом девушка оставила себе в качестве вознаграждения сумму в размере около 31 тысячи рублей. Вместе с подростком она отправилась в арендованную неизвестными лицами квартиру и ждала там дальнейших указаний.