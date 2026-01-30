В Красноярске предъявили обвинение участнице «похищения» подростка

Жительнице Сургута в рамках расследования дела о похищении подростка в Красноярске предъявлено обвинение в мошенничестве.
Как сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю, против 18-летней девушки расследуется дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемая в январе 2026 года вступила в сговор с мошенниками, по указанию которых прибыла в Красноярск, затем пришла домой к 14-летнему подростку, вместе с ним взломала сейфы, из которых взяла более 2,5 млн рублей, а после передала деньги курьеру. При этом девушка оставила себе в качестве вознаграждения сумму в размере около 31 тысячи рублей. Вместе с подростком она отправилась в арендованную неизвестными лицами квартиру и ждала там дальнейших указаний.
Расследование продолжается, устанавливаются и разыскиваются другие лица, причастные к совершению преступления.
Напомним, инцидент произошел вечером 22 января. Стало известно об исчезновении 14-летнего мальчика из коттеджного поселка Серебряный Бор. Сообщалось, что он ушел с неизвестным лицом, а также что из дома пропала крупная сумма денег. Затем отцу подростка пришло сообщение в мессенджер с требованием выкупа за возвращение сына. Впоследствии мальчик был найден, а находившаяся с ним 18-летняя жительница Сургута задержана.