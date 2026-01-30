Назван самый популярный у россиян январский витамин

Ранее диетолог заявил, что современное питание, даже самое сбалансированное, не гарантирует полного насыщения организма витаминами и минералами. Причина кроется в обеднённых почвах, на которых выращиваются продукты. Это приводит к дефициту ключевых микроэлементов, негативно влияющему на энергию и иммунитет. Для поддержания здоровья в нынешних условиях необходимо не только качественное питание, но и осознанное применение пищевых добавок.