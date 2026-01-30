Назван самый популярный у россиян январский витамин

Согласно анализу почти трёх миллионов чеков за первый месяц 2026 года, спрос на витамин Е вырос на 15%. При этом популярность всех остальных добавок, напротив, упала в среднем на 15%.
«Рост по спросу показал только витамин Е — 15%», — заявили эксперты.
Наиболее резкое снижение показали витамины А и С — на 30% и 29% соответственно. Также значительно меньше покупали витамин К (минус 26%) и поливитамины (минус 21%).
Эксперты предполагают, что такое падение может быть связано с окончанием пикового сезона простуд, когда потребители могли перейти на более натуральные источники витаминов — овощи и фрукты.
Витамин E — настоящий защитник нашего организма. Он помогает бороться с вредными «разрушителями» — свободными радикалами, которые повреждают наши клетки. Если витамина E не хватает, это сразу же сказывается на самочувствии. Поэтому важно, чтобы в питании всегда было достаточно этого полезного вещества.
Ранее диетолог заявил, что современное питание, даже самое сбалансированное, не гарантирует полного насыщения организма витаминами и минералами. Причина кроется в обеднённых почвах, на которых выращиваются продукты. Это приводит к дефициту ключевых микроэлементов, негативно влияющему на энергию и иммунитет. Для поддержания здоровья в нынешних условиях необходимо не только качественное питание, но и осознанное применение пищевых добавок.
