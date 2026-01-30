Фигурантка красноярского дела о «похищении» подростка отказалась признавать вину

Фигурантка дела о фиктивном похищении подростка в Красноярске не признает вины. Видео © Telegram / Следком.
«Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия 18-летней жительнице Сургута предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
22 января, прибыв в Красноярск, обвиняемая вместе с подростком взломала четыре сейфа в квартире и похитила более 2,5 миллионов рублей. Вечером того же дня часть денег — около 31 тысячи рублей — осталась у неё, остальное было передано курьеру. После этого фигурантка с подростком находилась в арендованной квартире, ожидая дальнейших указаний. Следствие продолжает оперативно-розыскные мероприятия для установления других причастных к преступлению лиц и сбора доказательств.
Ранее сообщалось, что суд Красноярска арестовал 18-летнюю фигурантку дела об инсценировке похищения подростка. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Именно девушка сопровождала подростка, которого ранее считали похищенным. Сообщалось, что с украденных из сейфа семьи мальчика свыше 2,5 миллиона рублей она оставила себе около 30 тысяч.
