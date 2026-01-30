Фигурантка красноярского дела о «похищении» подростка отказалась признавать вину

22 января, прибыв в Красноярск, обвиняемая вместе с подростком взломала четыре сейфа в квартире и похитила более 2,5 миллионов рублей. Вечером того же дня часть денег — около 31 тысячи рублей — осталась у неё, остальное было передано курьеру. После этого фигурантка с подростком находилась в арендованной квартире, ожидая дальнейших указаний. Следствие продолжает оперативно-розыскные мероприятия для установления других причастных к преступлению лиц и сбора доказательств.