Участнице аферы с похищением подростка в Красноярске предъявлено обвинение

18-летняя жительница Сургута Аделина Батырова выслушала обвинение в мошенничестве в рамках расследования уголовного дела о похищении 14-летнего подростка в Красноярске. Об этом в Telegram-канале сообщает СК РФ.
Отмечается, что девушку подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество по сговору в особо крупном размере.
Напомним, 22 января 2026 года неизвестные «похитили» несовершеннолетнего ребенка в Красноярском крае. Момент похищения 14-летнего мальчика попал на видео.
Позже с отца ребенка был потребован выкуп в размере 350 тысяч долларов (26 млн рублей). Причем выкуп потребовали с видеообращением мальчика. Спустя время мальчика нашли в арендованной квартире вместе с девушкой, которая приехала из Сургута.
Сайт KP.RU выяснил, кто такая Аделина Батырова и как она оказалась втянутой в аферу с похищением мальчика.