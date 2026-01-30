В Новосибирске создали портативный комплекс для переработки пластика

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Компактный комплекс для переработки пластика разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Проект направлен на снижение объема отходов и производство готовых изделий из вторсырья, сообщили в пресс-службе вуза.
«Принцип работы устройства — как у промышленного переработчика, но в миниатюре и с упрощенной настройкой и управлением. В дробилке бутылки, старые корпуса или бракованные детали превращаются в однородную крошку, которая потом подается в экструдер (устройство для размягчения материалов — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что там пластик плавится, тщательно перемешивается и выдавливается через сопло. После этого, материал может быть использован для использования в 3D-принтере, тогда масса проходит через охлаждающее устройство, а потом наматывается в катушку. Если нужно сырье для литья, то расплавленный пластик либо сразу подается в небольшую литьевую форму, либо формируется в гранулы для дальнейшего использования. Систему сделали модульной, чтобы ее можно было адаптировать под разные типы пластика и задачи. «По сути, это инструмент для создания небольших, локальных циклов переработки прямо на месте», — цитирует пресс-служба одного из авторов разработки Ярослава Скоробогатова.
Сейчас создан прототип устройства. Ученые тестируют на нем измельчение разных видов пластика (PP, PET, PLA, PETG). Идет процесс регистрацией патента на программное обеспечение для управления комплексом. В дальнейшем планируется сделать ПО настолько простым и интуитивным, чтобы один модуль мог дистанционно управлять всем процессом, а разобраться в управлении сумели бы пользователи без специальной подготовки.