В Новосибирске создали портативный комплекс для переработки пластика

Уточняется, что там пластик плавится, тщательно перемешивается и выдавливается через сопло. После этого, материал может быть использован для использования в 3D-принтере, тогда масса проходит через охлаждающее устройство, а потом наматывается в катушку. Если нужно сырье для литья, то расплавленный пластик либо сразу подается в небольшую литьевую форму, либо формируется в гранулы для дальнейшего использования. Систему сделали модульной, чтобы ее можно было адаптировать под разные типы пластика и задачи. «По сути, это инструмент для создания небольших, локальных циклов переработки прямо на месте», — цитирует пресс-служба одного из авторов разработки Ярослава Скоробогатова.