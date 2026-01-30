В России предложили сделать путешествие на поезде частью школьной программы: маршрут уже выбрали

Общественная палата России выступила с инициативой сделать путешествие на поезде от Москвы до Владивостока частью школьной программы. По мнению экспертов, это поможет каждому ученику познакомиться с масштабами и разнообразием страны, сообщил замсекретаря ОП Владислав Гриб.
«Для школьников предлагаю раз в год совершить поездку на поезде Москва — Владивосток, чтобы дети могли понять географию и масштабы нашей страны, познакомиться с культурой народов России», — уточнил эксперт в беседе с ТАСС.
Представитель ОП считает, что можно организовать для школьников маршрут с остановками и экскурсиями в разных городах. По словам Гриба, такое путешествие продолжительностью 12−14 дней должно стать обязательным. Его финансирование может быть смешанным: за счет государства, регионов и родителей.
Замсекретаря Общественной палаты отметил, что проехать страну на поезде — лучший способ осознать ее величие. Он уверен, что это даст школьникам более живое представление о природном и культурном богатстве России.
Ранее Владислав Гриб предлагал увеличить срок школьного обучения до двенадцати лет. Он также высказывался за начало учебы с шестилетнего возраста. Специалист объяснил эту необходимость усложнением учебной программы и появлением новых предметов.