В России предложили сделать путешествие на поезде частью школьной программы: маршрут уже выбрали

Представитель ОП считает, что можно организовать для школьников маршрут с остановками и экскурсиями в разных городах. По словам Гриба, такое путешествие продолжительностью 12−14 дней должно стать обязательным. Его финансирование может быть смешанным: за счет государства, регионов и родителей.