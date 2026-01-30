Больше 5 тысяч нарушений в сфере ЖКХ выявила прокуратура Воронежской области

В течение 2025-го года прокуратура Воронежской области выявила больше 5 тысяч нарушений в сфере ЖКХ. В рамках прокурорского реагирования опротестовано 543 незаконных правовых акта, внесено 1675 представлений, привлекли к ответственности более 1300 лиц, направили в суд 207 исковых заявлений и возбудили 40 уголовных дел. За допущенные нарушения привлекли к административной ответственности троих должностных лиц.