Больше 5 тысяч нарушений в сфере ЖКХ выявила прокуратура Воронежской области

В течение 2025-го года прокуратура Воронежской области выявила больше 5 тысяч нарушений в сфере ЖКХ. В рамках прокурорского реагирования опротестовано 543 незаконных правовых акта, внесено 1675 представлений, привлекли к ответственности более 1300 лиц, направили в суд 207 исковых заявлений и возбудили 40 уголовных дел. За допущенные нарушения привлекли к административной ответственности троих должностных лиц.
Благодаря вмешательству прокуратуры, в минувшем году внесли в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов работы по ремонту внутридомовых систем газоснабжения в 105 многоквартирных домах общей стоимостью 1,015 млрд рублей. Кроме того, выделили на модернизацию объектов ЖКХ области более 2 млрд рублей и отремонтировали больше 20 км ветхих сетей.
В пресс-службе ведомства отметили, что в течение года выявили многочисленные нарушения со стороны министерства ЖКХ и энергетики региона при проведении модернизации коммунальных объектов. Виновных привлекли к уголовной и административной ответственности.
С помощью прокуратуры удалось добиться перерасчета коммунальной платы воронежцам на общую сумму более 2,5 млн рублей. Выявлены факты фальсификации протоколов общих собраний собственников помещений многоквартирных домов о смене управляющих многоквартирными домами компаний, в связи с этим по материалам прокурорских проверок возбуждено 31 уголовное дело.