Аксенов: Крым сохраняет пятое место в Национальном туристическом рейтинге

Регион уступил первенство только Москве, Московской области, Краснодарскому краю и Санкт-Петербургу. Данные о топ-5 туристической привлекательности регионов России представил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России».
При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как объем туристического потока, уровень развития гостиничной инфраструктуры, доходность сферы гостеприимства, ее вклад в бюджет, уникальность и привлекательность региона, его продвижение в информационном пространстве и другие. При этом по количеству номеров в коллективных средствах размещения и доходам санаторно-курортных организаций в минувшем году полуостров вошел в тройку лидеров по стране.
По итогам 2025 года туристический поток в Крым превысил 7 миллионов человек. Каждый второй путешественник хотел бы вернуться в Крым. Особой популярностью пользуются санатории республики с лечением. Их загрузка даже в тихий сезон достигает 100 процентов.
«Все эти успехи — результат большой совместной работы Министерства курортов и туризма республики и туристического бизнеса, а также системного подхода к развитию отрасли. Будем продолжать двигаться к стратегической цели — превращению нашего региона в круглогодичный курорт мирового уровня», — отметил Сергей Аксенов.