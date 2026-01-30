Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аксенов: Крым сохраняет пятое место в Национальном туристическом рейтинге

Крым занял пятое место в пятерке лидеров Национального туристического рейтинга. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: Telegram-канал Сергея Аксенова

Регион уступил первенство только Москве, Московской области, Краснодарскому краю и Санкт-Петербургу. Данные о топ-5 туристической привлекательности регионов России представил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России».

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как объем туристического потока, уровень развития гостиничной инфраструктуры, доходность сферы гостеприимства, ее вклад в бюджет, уникальность и привлекательность региона, его продвижение в информационном пространстве и другие. При этом по количеству номеров в коллективных средствах размещения и доходам санаторно-курортных организаций в минувшем году полуостров вошел в тройку лидеров по стране.

По итогам 2025 года туристический поток в Крым превысил 7 миллионов человек. Каждый второй путешественник хотел бы вернуться в Крым. Особой популярностью пользуются санатории республики с лечением. Их загрузка даже в тихий сезон достигает 100 процентов.

«Все эти успехи — результат большой совместной работы Министерства курортов и туризма республики и туристического бизнеса, а также системного подхода к развитию отрасли. Будем продолжать двигаться к стратегической цели — превращению нашего региона в круглогодичный курорт мирового уровня», — отметил Сергей Аксенов.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше