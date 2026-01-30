«Осуществила мечту»: 50-летняя Захарова разделась перед камерами на пляже

50-летняя актриса Елена Захарова исполнила мечту и посетила Мальдивы. В личном блоге она поделилась кадрами зажигательного танца на пляже в бикини и полупрозрачном платье.
Актриса с легкостью смогла раздеться перед камерами, ведь в ее возрасте она является обладательницей сногсшибательной фигуры.
«Иногда, чтобы двигаться дальше, перезагрузка просто необходима. Я всегда мечтала здесь побывать и очень рада, что смогла осуществить свою мечту! Здесь правда фантастически красиво!» — подписала фотографии и видео знаменитость.
Елена не раскрыла имя спутника путешествия. Она продолжает сохранять подробности личной жизни в тайне. Единственную дочь показала в 2023 году. После потери восьмимесячной дочери Анны-Марии в 2011 году из-за врачебной ошибки и расставания с её отцом, актриса решила, что счастье любит тишину.
