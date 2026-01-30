Ричмонд
Телескоп Хаббл заснял «птицу» на расстоянии 650 млн световых лет от Земли

Телескоп Хаббл заснял взаимодействие двух галактик, которые выглядят как птица с расправленными крыльями, астрономы дали паре название — ESO 593−8.

Автоматическая обсерватория (телескоп) на орбите Земли «Хаббл» (Hubble Space Telescope, HST) сфотографировала взаимодействие двух галактик, которое похоже на птицу с расправленными крыльями, обнаружил aif.ru в канале HST в социальной сети X*.

«Телескоп “Хаббл” запечатлел пару взаимодействующих галактик, которые выглядят как летящая птица! Астрономы считают, что эти две галактики когда-нибудь сольются в одну», — говорится в посте.

Уточняется, что пара объектов получила название ESO 593−8. Галактики находятся на расстоянии 650 млн световых лет от нашей планеты.

«Хаббл» — совместный проект НАСА и Европейского космического агентства, телескоп вывели на низкую околоземную орбиту в апреле 1990 года.

Ранее телескоп Уэбба заглянул в «Глаз Бога» и нашел данные о происхождении жизни.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.