Телескоп Хаббл заснял «птицу» на расстоянии 650 млн световых лет от Земли

Автоматическая обсерватория (телескоп) на орбите Земли «Хаббл» (Hubble Space Telescope, HST) сфотографировала взаимодействие двух галактик, которое похоже на птицу с расправленными крыльями, обнаружил aif.ru в канале HST в социальной сети X*.
«Телескоп “Хаббл” запечатлел пару взаимодействующих галактик, которые выглядят как летящая птица! Астрономы считают, что эти две галактики когда-нибудь сольются в одну», — говорится в посте.
Уточняется, что пара объектов получила название ESO 593−8. Галактики находятся на расстоянии 650 млн световых лет от нашей планеты.
«Хаббл» — совместный проект НАСА и Европейского космического агентства, телескоп вывели на низкую околоземную орбиту в апреле 1990 года.
