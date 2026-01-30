Ричмонд
Нижегородские роженицы с ВИЧ получат бесплатные наборы для роддома

Благотворительный фонд «СТЭП» подготовил комплекты из 44 предметов, необходимых матери и ребенку в первые дни жизни.

Источник: Минсоцполитики Нижегородской области

Беременным нижегородкам с ВИЧ-положительным статусом начали выдавать готовые «родовые наборы», включающие все необходимое для пребывания в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал «Бокал Прессека».

В состав набора входят 44 позиции: средства гигиены, одежда для мамы и новорожденного, чек-листы и специальные подарки. После родов поддержка семей продолжится — им будут предоставлять подгузники и детское питание. Проект получил название «Плюс мама» и призван помочь женщинам сосредоточиться на здоровье, не отвлекаясь на бытовые расходы.

Для получения помощи необходимо встать на учет по беременности и посетить гинеколога в областном Центре борьбы со СПИД. Сами комплекты выдаются в офисе благотворительного фонда «СТЭП».