Хабаровских перевозчиков будут штрафовать за отмену рейсов и повышение цен

Теперь перевозчиков будут штрафовать за нарушение ключевых требований. Нельзя часто отменять рейсы — доля отменённых маршрутов за три месяца не должна превышать 5 процентов от запланированных. О повышении стоимости проезда нужно предупреждать пассажиров минимум за две недели. Кроме того, важно строго соблюдать количество автобусов разного класса, указанных в расписании.