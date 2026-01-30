Хабаровских перевозчиков будут штрафовать за отмену рейсов и повышение цен

В Хабаровском крае усилят контроль за пассажирскими перевозками — депутаты Законодательной думы приняли закон, который дополнил краевой Кодекс об административных правонарушениях новыми положениями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Теперь перевозчиков будут штрафовать за нарушение ключевых требований. Нельзя часто отменять рейсы — доля отменённых маршрутов за три месяца не должна превышать 5 процентов от запланированных. О повышении стоимости проезда нужно предупреждать пассажиров минимум за две недели. Кроме того, важно строго соблюдать количество автобусов разного класса, указанных в расписании.
За нарушения должностным лицам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, юридическим лицам — от 25 до 40 тысяч рублей. Закон уже вступил в силу и даёт возможность оперативно реагировать на жалобы жителей.
Председатель комитета Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Александр Яц отметил, что проблема действительно серьёзная. На приёмах граждане постоянно жалуются на несоблюдение графиков, особенно в зимний период, когда от качества транспорта зависит комфорт и безопасность людей. Новые штрафы должны заставить перевозчиков работать добросовестно и не допускать сбоев в расписании.