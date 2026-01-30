Прочаковская возглавила управление в администрации главы Башкирии

В администрации главы Башкирии произошла кадровая перестановка. Елена Прочаковская вновь назначена на должность руководителя Управления по социальным коммуникациям. Напомним, она уже занимала этот пост, но ушла с него по собственному желанию в конце июля 2024 года.
Ранее Прочаковская была осуждена Красногорским городским судом Московской области по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Позже этот приговор был обжалован, а судимость снята.
