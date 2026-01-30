Пес-путешественник сделал круг на автобусе и вернулся к хозяйке в Петербурге

В Петербурге пес-путешественник, ставший звездой социальных сетей из-за езды на автобусе, вернулся к пожилой хозяйке. Об этом сообщил 78.ru. Однако до этого он сделал целый круг, подогрев не только лапки, но и интерес к себе. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе «Пассажиравтотранса».
— Собаку в общественный транспорт запустил неравнодушный мальчик. Прежде чем ненадолго выйти из салона, она успела проехать целый круг, после чего зашла обратно, — уточнил телеканал.
Так, четвероногий безбилетник добрался до остановки на улице Жени Егоровой. Именно там произошло его трогательное воссоединение с хозяйкой. Все это время за него переживала не только она, но и случайные пассажиры и пользователи социальных сетей. Теперь тревоги остались позади — пес на морозе не остался.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в 2025 году по ОЖД перевезли 67,4 тысячи домашних животных. В основном в путь отправляли кошек и собак, но были и весьма экзотические пассажиры.