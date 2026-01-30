Пес-путешественник сделал круг на автобусе и вернулся к хозяйке в Петербурге

Так, четвероногий безбилетник добрался до остановки на улице Жени Егоровой. Именно там произошло его трогательное воссоединение с хозяйкой. Все это время за него переживала не только она, но и случайные пассажиры и пользователи социальных сетей. Теперь тревоги остались позади — пес на морозе не остался.