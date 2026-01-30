Ричмонд
-8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверо госпитализированных из интерната в Кузбассе в тяжелом состоянии

В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированных из кузбасского интерната.

Источник: Комсомольская правда

В Прокопьевске из интерната госпитализированы 51 человек, четверо в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

«По состоянию на 30 января в медицинских организациях находятся 51 человек. 17 человек в Новокузнецкой инфекционной больнице, 1 в тяжелом состоянии, 16 в среднем степени тяжести, 34 человека в Прокопьевской городской больнице, 3 в тяжелом состоянии, 25 средней степени тяжести и 6 в удовлетворительном состоянии», — резюмировал чиновник в интервью изданию ТАСС.

Напомним, в январе 2026 года в Прокопьевске в доме-интернате умерли девять человек. Возможно, из-за вспышки гриппа. 24 января выявили десятки заболевших, двух госпитализировали с пневмонией.

По данным «КП-Кемерово», у 46 пациентов диагностировали грипп А без симптомов. Позже диагноз подтвердился у 17 человек, один из которых был в тяжелом состоянии.