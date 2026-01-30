Четверо госпитализированных из интерната в Кузбассе в тяжелом состоянии

В Прокопьевске из интерната госпитализированы 51 человек, четверо в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.
«По состоянию на 30 января в медицинских организациях находятся 51 человек. 17 человек в Новокузнецкой инфекционной больнице, 1 в тяжелом состоянии, 16 в среднем степени тяжести, 34 человека в Прокопьевской городской больнице, 3 в тяжелом состоянии, 25 средней степени тяжести и 6 в удовлетворительном состоянии», — резюмировал чиновник в интервью изданию ТАСС.
Напомним, в январе 2026 года в Прокопьевске в доме-интернате умерли девять человек. Возможно, из-за вспышки гриппа. 24 января выявили десятки заболевших, двух госпитализировали с пневмонией.
По данным «КП-Кемерово», у 46 пациентов диагностировали грипп А без симптомов. Позже диагноз подтвердился у 17 человек, один из которых был в тяжелом состоянии.