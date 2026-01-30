Парализованный новосибирец написал книгу о счастье движением головы

Инсульт случился в мае 2018 года — Дмитрий жил в Новосибирске и работал тренером, в один момент у него оторвался тромб прямо на работе. Мужчину нашли без сознания в спорткомплексе, он впал в кому. Врачи предупреждали родных: шанс выжить минимальный. Дмитрий пришел в себя спустя несколько недель, но оказался почти полностью парализован — двигалась только правая рука, при этом память и мышление сохранились.