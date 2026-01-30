Парализованный новосибирец написал книгу о счастье движением головы

Житель Чистоозерного района Новосибирской области Дмитрий Марущак, почти полностью парализованный после инсульта, выпустил книгу «Димкино счастье». Написать ее он смог с помощью специальной программы: веб-камера считывает движения головы, а курсор на экране Дмитрий «кликает» мышкой, закрепленной в руке. об этом его жена Анастасия рассказала КП-Новосибирск.
Инсульт случился в мае 2018 года — Дмитрий жил в Новосибирске и работал тренером, в один момент у него оторвался тромб прямо на работе. Мужчину нашли без сознания в спорткомплексе, он впал в кому. Врачи предупреждали родных: шанс выжить минимальный. Дмитрий пришел в себя спустя несколько недель, но оказался почти полностью парализован — двигалась только правая рука, при этом память и мышление сохранились.
Его поддержала Анастасия, с которой он познакомился незадолго до трагедии. Первое свидание прошло в больничной палате: общались через алфавитную доску. Позже Дмитрий сделал предложение, написав вопрос на листе бумаги. Пара поженилась, у них родился сын.
Сегодня Дмитрий не говорит, дышит через трахеостому, но продолжает работать и писать тексты. Его книга «Димкино счастье» — это размышления о жизни, благодарности и умении находить радость даже в тяжелых обстоятельствах. Супруги мечтают создать в районе пространство поддержки для людей с инвалидностью.